La Municipalidad Provincial de Arequipa, en la gestión de Víctor Hugo Rivera gastó 3 millones 500 mil soles en la compra de 17 vehículos, supuestamente para renovar las unidades de la entidad, pero una de las camionetas era para la alcaldía. La alcaldesa Ruccy Oscco cuestionó la adquisición de la camioneta para la alcaldía, al considerar que se trató de un gasto innecesario debido a que la comuna ya cuenta con una unidad en buenas condiciones.

La autoridad informó que no utilizará el vehículo recientemente entregado y anunció que será reasignado al área de Seguridad Ciudadana para reforzar las labores de patrullaje en el Centro Histórico de Arequipa.

CONVOCATORIA FUE PARA 24 VEHÍCULOS Y SE COMPRÓ 17

De acuerdo con las bases administrativas del proceso de selección, la licitación fue convocada el 12 de diciembre de 2025 con el objetivo de adquirir 24 unidades vehiculares. El requerimiento incluía dos camionetas pick-up 4x4, ocho camionetas pick-up 4x2, dos camionetas SUV 4x4, cinco camiones baranda telera, tres minibuses y cuatro microbuses.

La buena pro fue otorgada el 13 de abril de 2026. Sin embargo, según el Contrato N.° 021-2026-MPA, suscrito el 5 de mayo entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la empresa Chalsa Corporation S.A.C., finalmente solo se concretó la compra de 17 vehículos, pocos días antes de que culminara la gestión de Rivera Chávez.

Según el contrato, la municipalidad adquirió:

Dos camionetas pick-up Toyota 4x4, valorizadas en S/ 210 mil cada una, por un total de S/ 420 mil.

Ocho camionetas pick-up Toyota 4x2, valorizadas en S/ 162 mil cada una, que representaron una inversión de S/ 1 millón 296 mil.

Dos camionetas SUV Toyota 4x4, valorizadas en S/ 375 mil cada una, por un monto total de S/ 750 mil.

Cinco camiones baranda telera marca Fuso, valorizados en S/ 216 mil 800 cada uno, cuya compra demandó S/ 1 millón 84 mil.

El monto total desembolsado por estas 17 unidades fue de 3 millones 550 mil soles.

El gerente municipal, Alejandro Málaga, precisó que el proceso de adquisición fue realizado íntegramente por la administración anterior; sin embargo, las unidades recién fueron entregadas durante la actual gestión.