La población católica de Pisco vive hoy uno de los momentos más esperados de la Semana Santa 2026, con la salida en procesión del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco, cuyo recorrido procesional se iniciará a las 8:00 de la noche de hoy viernes 03 de abril por las principales calles del centro histórico de la ciudad.

Fe y devoción

Según lo informado por la Hermandad del Señor de la Agonía, serán 11 horas de recorrido procesional, que se extenderán hasta su ingreso previsto a las 11:30 de la mañana del sábado 04 de abril.

Como cada año, miles de fieles esperan acompañar con devoción el paso de la sagrada imagen, en una manifestación de fe profundamente arraigada en la tradición religiosa de la ciudad.

Asimismo, se recordó que, como es costumbre en Pisco, no están permitidos aplausos, homenajes, alfombras ni acompañamiento musical, a fin de mantener el carácter solemne y de recogimiento que caracteriza esta procesión.

A ello se suman las disposiciones establecidas mediante decreto de alcaldía que prohíben la realización de eventos durante Semana Santa. La Hermandad del Señor de la Agonía invitó a toda la población a acompañar con fe, respeto y reflexión al patrono de la ciudad, recordando el sacrificio de Cristo por la humanidad.

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