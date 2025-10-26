Hoy, Pisco se prepara para vivir uno de los momentos más solemnes y conmovedores de su calendario religioso: la salida en procesión del Señor de la Agonía, “Patrón Jurado y Protector de la provincia”. En este Año Jubilar, la ciudad se viste de fe, esperanza y amor para rendir homenaje a quien, desde hace más de un siglo, acompaña a su pueblo en los momentos de alegría y de prueba. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de fieles se congregan para participar en los actos centrales y elevar sus oraciones al Cristo que bendice y fortalece a Pisco.

Recorrido procesional

Cada octubre, esta manifestación de fe se convierte en un encuentro profundo con la espiritualidad y la identidad pisqueña. El Señor de la Agonía ha sido símbolo de unidad y consuelo para las familias, uniendo generaciones enteras bajo su mirada misericordiosa. Las calles se transforman en un templo abierto, adornadas con flores, incienso y devoción, mientras las campanas anuncian su presencia majestuosa al salir de su santuario para bendecir a su pueblo.

El hermano Luis Izquierdo Valverde, presidente de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, hace una invitación especial a toda la comunidad pisqueña y a los devotos a participar de los actos centrales que se desarrollarán a lo largo del día. Con la solemne bajada del Señor a las 6:00 a. m., seguida de la veneración a las 6:45 a. m., y por la tarde, la solemne misa en el atrio de la iglesia a las 5:00 p. m., para luego dar inicio al recorrido procesional a las 6:30 p.m., momento esperado por miles de fieles.

Luego acompañarán al Señor de la Agonía en su caminar por las calles de Pisco es un acto de amor y gratitud. Cada paso, cada oración, cada lágrima encierra una historia de fe viva. Es la oportunidad para agradecer, pedir perdón y renovar la esperanza, sabiendo que su bendición abraza cada rincón de la provincia pisqueña. Su paso no solo marca un camino físico, sino también espiritual, un recordatorio de que no hay agonía sin redención, ni dolor que no encuentre consuelo en la fe.Así, Pisco reafirma con orgullo y devoción su identidad creyente.

