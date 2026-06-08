Un personero de Juntos por el Perú (JP) y tres miembros de mesa fueron detenidos en flagrancia en el distrito de Los Olivos, luego de que la Fiscalía detectara 93 cédulas de sufragio adulteradas.

Aunque el partido reconoció que el ciudadano intervenido, Oracio Javier Rafaile Huamayalli (81), era efectivamente su personero, aseguró que este debía estar en un local de votación distinto a aquel en el que fue detenido.

Movidas

El incidente se registró aproximadamente al mediodía, en la Institución Educativa Enrique Milla Ochoa. En la Mesa N° 061025, aula 106, las autoridades encontraron un grupo de cédulas marcadas con lapicero azul cerca del símbolo de JP. Estas habían sido comprometidas antes de ser entregadas a los electores.

El sujeto sindicado de la manipulación, así como los tres miembros de la mesa correspondiente, acusados de entregar las cartillas en dicho estado, fueron intervenidos “en flagrancia” por policías y personal de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte.

Asimismo, se dispuso la incautación del material adulterado y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lo reemplazó.

Poco después, JP reconoció que Rafaile Huamayalli sí es personero suyo y que contaba con la credencial respectiva. Sin embargo, agregó que él estaba asignado a la Mesa N° 61441 de un colegio distinto (San Andrés), también ubicado en Los Olivos.

“En dicha mesa (la que tenía las cédulas adulteradas), JP acreditó como personero a Edgardo Mario Coronado Sotelo. Es sospechoso que el señor Rafaile haya accedido a las cédulas de sufragio si no estaba acreditado; es responsabilidad del presidente de mesa verificar tal situación”, señaló en un comunicado.

Horas más tarde, el Ministerio Público informó que el caso estará a cargo del Tercer Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.