Una jornada de fe y devoción sin precedentes se vivió el domingo 5 de octubre en Pisco, donde miles de fieles participaron en la procesión extraordinaria del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la provincia. Por primera vez en la historia, la venerada imagen recorrió el barrio Manuel Gonzales Prada, realizando un trayecto ininterrumpido de 13 horas.

Masiva devoción

Desde las primeras horas de la mañana, el Cristo salió del templo de Belén acompañado por oraciones, cánticos y homenajes de los vecinos pisqueños. El recorrido incluyó calles que nunca antes habían sido visitadas por la imagen, llegando hasta la capilla del barrio Gonzales Prada, donde fue recibida con emoción y fervor.

Los habitantes del barrio se volcaron en adornar sus casas, limpiar las calles y montar coloridos arcos y alfombras florales para rendir homenaje al Cristo pisqueño. Entre lágrimas y esperanza, hombres y mujeres caminaron junto a la imagen, expresando su gratitud y fe por los milagros concedidos.

Al mediodía, en las afueras de la capilla de Gonzales Prada, se celebró una misa de campaña presidida por la imagen de la Virgen de Chapi, patrona del barrio, en un acto que destacó por su profunda espiritualidad. La procesión inició con la participación de los hermanos de la Quinta Cuadrilla de la Hermandad, quienes tuvieron el honor de abrir esta histórica jornada.

Como parte de las celebraciones, se anunció que del 16 al 25 de octubre se realizarán las tradicionales novenas en honor al Señor de la Agonía en el templo de Belén. La festividad culminará el 26 de octubre con la solemne procesión por las principales calles de la ciudad, renovando la devoción y la unión de la comunidad pisqueña.

