Hoy domingo, la ciudad de Pisco vive un acontecimiento religioso sin precedentes. Por primera vez en su historia, la sagrada imagen del Señor de la Agonía realizará un recorrido extraordinario por el tradicional barrio de González Prada, marcando un hito en las festividades religiosas del mes de octubre.

Fe y devoción

La procesión inició a las 7:00 a.m. desde el templo Belén, sede de la venerada imagen, y continuará hasta la capilla del mencionado barrio, donde se oficiará una misa de campaña a la 1:15 p.m.. Este momento ha sido esperado por décadas por los fieles de González Prada, quienes hoy recibirán por primera vez al patrón en su comunidad.

La Hermandad del Señor de la Agonía destacó que esta salida extraordinaria responde al profundo deseo de los devotos por acercarse aún más a su fe, y forma parte del programa especial de actividades del mes de octubre, mes tradicional de veneración.

El retorno de la imagen al templo Belén está programado para las 8:00 p.m., en medio de cantos, oraciones y manifestaciones de fervor popular que han caracterizado sus salidas procesionales a lo largo de los años.

Este recorrido histórico da inicio a una serie de celebraciones litúrgicas y culturales que se desarrollarán durante todo el mes en honor al Señor de la Agonía. El punto culminante será el domingo 26 de octubre, día central de la festividad, con la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO