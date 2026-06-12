El complejo arqueológico de Tambo Colorado, ubicado en la provincia de Pisco, viene siendo objeto de un importante trabajo de documentación técnica mediante el uso de tecnología especializada que permitirá obtener información detallada para futuras acciones de investigación y conservación.

Alta precisión

La labor es desarrollada por el arqueólogo y antropólogo Abel Traslaviña Arias, profesional con cerca de dos décadas de experiencia en investigación arqueológica, quien realiza un levantamiento arquitectónico utilizando equipos de última generación y herramientas digitales de alta precisión.

El trabajo contempla la elaboración de un registro fotogramétrico que permitirá generar modelos detallados de las estructuras arqueológicas, especialmente de los principales muros expuestos del monumento. Esta información facilitará una visión integral del estado actual del sitio y contribuirá a mejorar las estrategias de monitoreo y preservación.

Especialistas destacan que la fotogrametría se ha convertido en una herramienta clave para la gestión del patrimonio cultural, ya que permite documentar con exactitud las características físicas de los monumentos, identificar posibles deterioros y contar con información técnica para futuras intervenciones.

Tambo Colorado es considerado uno de los complejos mejor conservados de la arquitectura inca en la costa peruana y constituye uno de los principales atractivos arqueológicos de la región Ica.

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