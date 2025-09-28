Por primera vez en su historia, la venerada imagen del Señor de la Agonía de Pisco realizará un recorrido extraordinario por el barrio de Gonzales Prada este domingo 5 de octubre. La Hermandad del Señor de la Agonía anunció que esta salida marcará un hito en las festividades religiosas de la ciudad, llevando fe y devoción a un sector que por décadas esperaba recibir la visita de esta sagrada imagen.

Programación de las actividades

La programación oficial del templo Belén del mes de octubre iniciará el sábado 4 con la solemne bajada del Señor de la Agonía al mediodía. El domingo 5, a las 7:00 de la mañana, la imagen saldrá en procesión, celebrándose a la 1:15 de la tarde una misa de campaña en la capilla de Gonzáles Prada para después retornar a su templo culminando con su ingreso a las 7:45 de la noche.

Durante todo el mes se desarrollarán diversas actividades litúrgicas y culturales en honor al Señor de la Agonía. Destacan el recital de marchas procesionales para el sábado 11, la solemne misa por las intenciones de la provincia el domingo 12 y las novenas se realizarán del 16 al 24 de octubre, con misas de intención a las 11:00 a.m., rezo del Santo Rosario a las 7:00 p.m. y misa de novena a las 8:00 p.m. La víspera de la fiesta, el sábado 25, se celebrará la Santa Misa a las 8:00 p.m.

El domingo 26 de octubre, día central, se realizará desde las 6:00 de la mañana la bajada, veneración y entronización del Señor de la Agonía, seguido de su salida a las 4:45 p.m. para realizar la solemne misa de fiesta en el atrio del Templo Belén a las 5:00 p.m. ya a las 6:30 p.m. se iniciará el recorrido procesional llegando al atrio de la Parroquia San Clemente a la 1:30 a.m. para rendirle homenaje para proseguir con su recorrido durante toda la madrugada. El ingreso a su templo Belén está estipulado para la 1:00 p.m., cerrando así un mes de intensa devoción en Pisco.

