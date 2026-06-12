El Consejo Regional de Arequipa aprobó la conformación de una comisión especial investigadora para indagar sobre el lento avance en la implementación de la historia clínica electrónica en los establecimientos de salud públicos de la región.

Tal y como se dispuso en el Acuerdo Regional N° 058-2025-GRA/CAR-AREQUIPA, del 25 de marzo del 2025, el Gobierno Regional, a través de la Gerencia General Regional y de la Gerencia Regional de Salud, debía iniciar este proceso.

La comisión especial es presidida por la consejera Marleny Arminta, acompañada de los legisladores regionales Aaron Maldonado y James Posso, quienes dispondrán de 30 días hábiles para alcanzar los resultados de esta comisión.

Arminta manifestó que el común denominador entre los establecimientos del primer nivel de atención y los hospitales de la región es el mal estado de las historias clínica físicas, que en algunos casos se encuentran almacenadas en lugares no idóneos.

La consejera advirtió que esta implementación debe darse bajo tres factores: el primero de ellos con Internet apropiado en la región, el segundo los equipos electrónicos apropiados y modernos y tercero el personal preparado para la atención de los pacientes.

“Ya ha pasado más de un año y no puede ser que el Ejecutivo regional no tengo sensibilidad frente a la situación que viven los pacientes”, expresó Arminta, quien precisó que a inicios de año se realizó una visita en uno de los hospitales de la ciudad donde se evidenció la situación crítica de las historias clínica.