Miles de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) enfrentan serias dificultades académicas y administrativas debido a la caída de los sistemas informáticos de la casa agustina, un problema que se arrastra desde el 25 de mayo y que, hasta la fecha, sigue sin una solución.

La universidad reconoció la situación mediante un comunicado oficial en el que atribuye la interrupción de los servicios a un incidente eléctrico ocurrido en su Centro de Datos, dejando fuera de operación diversas plataformas digitales utilizadas diariamente por estudiantes, docentes y personal administrativo.

Sin embargo, mientras la institución informa que especialistas de la Oficina de Tecnologías de la Información (OIT) y soporte internacional realizan un diagnóstico para determinar el alcance de los daños, la falta de funcionamiento del sistema afecta a los universitarios.

UNSA sin sistema hace 2 semanas y afecta a miles de estudiantes de Arequipa (Foto: UNSA)

Entre los principales afectados se encuentran los estudiantes que esperan concluir trámites para la obtención del grado de bachiller, el título profesional o la sustentación de tesis. También se han visto perjudicados los alumnos de posgrado que requieren realizar matrículas, consultas académicas y otros procedimientos administrativos que dependen exclusivamente de las plataformas virtuales.

La situación también impacta en los docentes, quienes no pueden acceder al sistema para registrar y publicar calificaciones, generando retrasos en procesos académicos que tienen plazos establecidos.

Comunicado de la Unidad de Segunda Especialidad de Ingeniería de Producción y Servicios de la UNSA (Foto: UNSA)

Debido a esta crisis tecnológica la Unidad de Segunda Especialidad de Ingeniería de Producción y Servicios, emitió un comunicado donde se señala que la caída del sistema se mantiene desde el 25 de mayo y afecta de manera directa los procedimientos administrativos y académicos de esa dependencia.

SIN PLAZOS PRECISOS PARA SOLUCIÓN

Aunque la UNSA informó que continúa trabajando en la recuperación de sus servicios digitales, no existe una fecha exacta para el restablecimiento total del sistema, pero se estima que se solucionaría a la siguiente semana. Esta situación incrementó la incertidumbre entre los estudiantes, especialmente entre quienes se encuentran en la etapa final de sus carreras o necesitan concluir trámites para acceder a oportunidades laborales o académicas.

La caída prolongada también ha puesto en debate la capacidad de respuesta tecnológica de la universidad frente a contingencias de esta magnitud. Para varios estudiantes, resulta preocupante que una falla originada por un incidente eléctrico haya dejado inoperativos servicios esenciales durante más de dos semanas sin que exista una solución inmediata.