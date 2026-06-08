La segunda vuelta presidencial confirmó nuevamente a la región Ica como uno de los principales bastiones electorales del fujimorismo. El avance de los resultados muestran una clara ventaja de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una jornada marcada por la alta participación ciudadana y la expectativa por conocer al próximo presidente de la República.

Avance de resultados

Ayer, el boca de urna reflejó un escenario de extrema paridad a nivel nacional. Según Datum Internacional, Fujimori obtenía el 50.53 % de los votos frente al 49.47% de Sánchez. Sin embargo, los posteriores conteos rápidos mostraron diferencias mínimas entre ambos candidatos, evidenciando un empate técnico.

Mientras el país seguía atento al resultado nacional, en Ica la tendencia fue más definida. La ventaja quedó reflejada en el avance del escrutinio oficial. Con el 99.099% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori sumaba 279 mil 728 votos, equivalente al 51.911% del total procesado, mientras que Roberto Sánchez alcanzaba 259 mil 131 votos, representando el 48.089%.

Solo falta contabilizar 22 actas enviadas para su revisión al Jurado Electoral Especial y a proyección indica que la candidata de Fuerza Popular podría mantener e incluso ampliar su ventaja conforme continúe el conteo de actas. En la primera vuelta presidencial Fujimori también fue la más votada en la región Ica con 98 mil 052 votos.

La jornada electoral movilizó a más de 713 mil electores hábiles en toda la región Ica, quienes acudieron a los 268 locales de votación habilitados y emitieron su sufragio en las 2,443 mesas de votación instaladas para este proceso. Adultos mayores, jóvenes que votaban por primera vez y ciudadanos de distintas provincias participaron activamente en una elección considerada decisiva para el futuro político y económico del país.

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