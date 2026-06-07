Más de 713 mil ciudadanos están llamados a participar hoy en la segunda vuelta presidencial en la región Ica, donde las autoridades electorales han habilitado 2443 mesas de sufragio distribuidas en 268 locales de votación y cuentan con el resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

Jornada electoral

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la jurisdicción de la ODPE Ica se instalaron 1383 mesas de sufragio en 150 locales ubicados en las provincias de Ica, Nasca y Palpa. En estos centros deberán emitir su voto 403.637 electores habilitados.

En tanto, la ODPE Chincha habilitó 1060 mesas en 118 locales de votación para atender a 310.360 ciudadanos de las provincias de Chincha y Pisco.

Desde las primeras horas de la jornada, efectivos policiales y militares se encuentran desplegados en los locales de votación para garantizar la seguridad de los electores, miembros de mesa y personal electoral.

La ONPE informó que el material electoral (cédulas de sufragio, actas electorales de instalación, sufragio y escrutinio, ánforas, cabinas de votación y otros), fue distribuido oportunamente a todos los puntos de votación de la región antes del inicio de los comicios. El proceso fue supervisado por la Contraloría General de la República, cuyo equipo de fiscalización verificó el traslado de todo el material.

Los miembros de mesa hoy iniciaron sus labores desde las 6:00 de la mañana con la instalación de las mesas de sufragio. A nivel nacional, más de 278 mil ciudadanos fueron designados para cumplir esta responsabilidad, considerada una de las más importantes dentro del proceso electoral.

La ONPE recordó que quienes ejercen esta función recibirá una compensación económica de 165 soles y los beneficios establecidos por ley. Además, tuvieron acceso a programas de capacitación virtual y presencial para garantizar el correcto desarrollo de la votación y el escrutinio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO