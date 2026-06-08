El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, acudió la mañana de ayer a la I.E. Fermín Tangüis para cumplir con su deber cívico y participar en la jornada electoral correspondiente a las Elecciones 2026, en la segunda vuelta.

Elección presidencial

La autoridad regional llegó al local de votación acompañada de su esposa e hija, siendo recibido por personal de ONPE y miembros de mesa que se encontraban desarrollando sus labores en el proceso electoral.

Durante su permanencia en el centro de votación, Hurtado saludó a los integrantes de las mesas de sufragio y a los electores que acudieron a ejercer su derecho al voto, destacando la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la democracia.

Tras emitir su voto, el gobernador continuó con sus actividades programadas en el marco de la jornada electoral, que se desarrolló con normalidad en los diferentes locales de votación de la región.

“Todos debemos votar con responsabilidad, lo que queremos es que se trabaje por Ica y el Perú. Vivimos en democracia y pasando las elecciones todos debemos de trabajar por un Perú mejor, no decir tú eres de este color y otro, porque el país lo que necesita es unión y no división y sacar adelante las obras”, dijo el gobernador.

La presencia de la máxima autoridad regional en las urnas se dio en una fecha clave para el país, en la que millones de peruanos acudieron a elegir al nuevo presidente.

EL DATO: El gobernador cumplió con realizar su fila como cualquier elector y posteriormente sufragó en el aula 304 del pabellón 300.

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