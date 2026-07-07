La Hermandad del Señor de la Agonía llevó a cabo una importante jornada de limpieza general en el Templo Belén y los salones anexos, con el objetivo de preservar en óptimas condiciones este emblemático recinto religioso, considerado la casa del Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco. La actividad se desarrolló desde las primeras horas de la mañana del domingo 5 de julio, congregando a decenas de hermanos comprometidos con el servicio.

Limpieza y acondicionamiento

En esta labor participaron integrantes de las diferentes cuadrillas y grupos que conforman la Hermandad, quienes, junto a los hermanos postulantes que actualmente se preparan para integrar la institución, unieron esfuerzos para realizar trabajos de limpieza y acondicionamiento de todos los ambientes del templo y sus instalaciones anexas

La jornada estuvo marcada por un profundo espíritu de servicio, fraternidad y compromiso con la fe, reflejando el amor y respeto que los integrantes de la Hermandad profesan hacia su patrono y hacia uno de los principales espacios de devoción de la provincia. La participación activa de los postulantes también evidenció su disposición para asumir los valores y responsabilidades que caracterizan a la institución.

Al culminar la actividad, la Hermandad expresó su sincero agradecimiento a todos los hermanos que hicieron posible esta significativa jornada de trabajo voluntario, destacando que acciones como esta fortalecen la unidad institucional y contribuyen a mantener en las mejores condiciones el templo que acoge durante todo el año a miles de fieles devotos del Señor de la Agonía. Asimismo, elevaron una oración para que el Patrón Jurado y Protector de Pisco bendiga y recompense abundantemente a cada uno de los participantes.

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