La Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco anunció oficialmente la realización del Recorrido Procesional Extraordinario del Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco, programado para el próximo domingo 30 de agosto.

Por primera vez en la historia, la imagen del Cristo Crucificado será llevada hasta el Centro Poblado Alto El Molino, donde cientos de fieles tendrán la oportunidad de expresar su fe, elevar sus plegarias y recibir la bendición del Señor de la Agonía en una jornada que marcará un hito para la comunidad católica pisqueña.

Fe y devoción

El presidente de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, Hno. Lucio Guerrero Siguas, informó que este recorrido extraordinario responde al ferviente pedido de los pobladores de Alto El Molino, quienes durante muchos años anhelaron recibir en procesión a su Santo Patrón.

Destacó que la sagrada imagen recorrerá aproximadamente 4 kilómetros desde el histórico Templo Belén, ubicado en el centro de Pisco, hasta el Centro Poblado Alto El Molino, convirtiéndose en un acontecimiento sin precedentes que fortalecerá la fe y la devoción de toda la provincia.

La Hermandad señaló que esta decisión representa un importante esfuerzo conjunto entre la institución religiosa, las autoridades y la población del sector, permitiendo que una de las manifestaciones de fe más emblemáticas de Pisco llegue por primera vez a Alto El Molino. Asimismo, invitó a toda la feligresía pisqueña a participar con profundo recogimiento, respeto y espíritu cristiano de este recorrido extraordinario, que busca consolidar la unión de los fieles en torno a su Patrón Jurado y Protector.

Con este anuncio oficial, la Hermandad del Señor de la Agonía escribe una nueva página en la historia religiosa de Pisco. La llegada procesional del Señor de la Agonía al Centro Poblado Alto El Molino quedará registrada como un hecho histórico, al hacerse realidad el anhelo de toda una comunidad que abrirá las puertas de sus hogares y de sus corazones para recibir, por primera vez, la imagen del Cristo Crucificado, reafirmando así la fe, la esperanza y la identidad religiosa que caracterizan al pueblo pisqueño.

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