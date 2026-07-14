En un ambiente de profunda devoción y unidad, la Cuarta Cuadrilla de la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco conmemoró su 42. ° Aniversario de fundación institucional con una serie de actividades religiosas y de confraternidad que reunieron a sus integrantes y fieles devotos.

La celebración tuvo como acto central la solemne misa y novena en honor a la Santísima Virgen del Carmen, desarrollado en el Templo Belén, donde decenas de asistentes participaron del Santo Rosario y de la Santa Eucaristía.

Compromiso con la fe

La jornada estuvo a cargo de los hermanos de la Cuarta Cuadrilla, quienes asumieron con gran responsabilidad la organización de las actividades litúrgicas, reafirmando su compromiso con la fe y las tradiciones religiosas de la provincia de Pisco.

Durante la celebración también se vivieron emotivos momentos de confraternidad entre los integrantes de la cuadrilla, quienes recordaron más de cuatro décadas de historia, servicio y entrega dentro de la Hermandad del Señor de la Agonía.

Actualmente, la Cuarta Cuadrilla es dirigida por el Hermano Capataz Luis Javier Ferreyra Palomino, cuya gestión viene fortaleciendo el trabajo pastoral, la integración de sus miembros y la participación activa en las principales festividades religiosas. Bajo su conducción, la cuadrilla continúa promoviendo los valores de fraternidad, solidaridad y compromiso cristiano, manteniendo vigente el legado de quienes fundaron esta importante agrupación hace 42 años.

El aniversario culminó con mensajes de felicitación y reconocimiento por parte de la Hermandad del Señor de la Agonía, destacando la trayectoria y el aporte de la Cuarta Cuadrilla a la preservación de la fe y las tradiciones religiosas de Pisco. La celebración renovó el compromiso de sus integrantes de seguir sirviendo con humildad y devoción al Señor de la Agonía y a la Santísima Virgen del Carmen, fortaleciendo una institución que se ha consolidado como un ejemplo de unidad y servicio cristiano.

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