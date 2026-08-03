El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo contra la propietaria de dos perros de raza rottweiler que habrían atacado y causado la muerte de una mujer en el sector de Umapalca, distrito de Sabandía.

La investigación está a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Gregoria Mamani, de 69 años, ocurrida la mañana del domingo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la víctima se dirigía al mercado cuando fue atacada por los canes en una vía del sector Umapalca. Las lesiones sufridas le ocasionaron la muerte en el lugar, sin que pueda ser ayudada.

La Policía, el fiscal provincial Javier Eleazar Vera Salazar, los especialistas de Criminalística y Medicina Legal realizaron las diligencias como recoger las muestras biológicas, prendas de vestir y otros indicios que fueron incorporados a la investigación. Además, realizaron la inspección técnico-policial, verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia y tomaron contacto con posibles testigos del ataque.

Como parte de la investigación, las autoridades inspeccionaron el inmueble donde permanecían los perros y procedieron a la detención de Natalia Mamani H., propietaria de los animales. Los dos rottweiler fueron trasladados a la Unidad Canina de la Policía, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán para determinar si la dueña de los canes incurrió en responsabilidad penal, en el marco de la Ley N.° 27596, que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos en el país.