La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno realizó una diligencia de verificación y ubicación de sitios de entierro de víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000, como parte de la investigación humanitaria denominada “Paco Pacuni II”.

Las acciones se desarrollaron en el centro poblado Paco Pacuni, distrito de Limbani, provincia de Sandia, y están relacionadas con los hechos registrados el 9 de junio de 1992.

La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla, con el apoyo de personal administrativo y peritos del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público.

Identifican tres sitios de entierro

Con el apoyo de familiares y pobladores de la zona, el equipo fiscal identificó tres sitios de entierro donde habrían sido sepultadas víctimas civiles fallecidas durante un enfrentamiento entre miembros del Ejército del Perú e integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Durante la diligencia también se recibieron los testimonios de familiares y testigos para reconstruir el contexto de los hechos y elaborar las fichas antropológicas que servirán para el proceso de identificación forense.

Víctimas fueron identificadas por sus familiares

Según informó la Fiscalía, entre las víctimas identificadas figuran:

Alejandrina R. S. (18) , quien, según los testimonios recogidos, murió tras recibir impactos de bala mientras protegía a su hija de ocho meses.

, quien, según los testimonios recogidos, murió tras recibir impactos de bala mientras protegía a su hija de ocho meses. Marcelina S. R. (16) , fallecida por impactos de proyectil cuando salió de su vivienda.

, fallecida por impactos de proyectil cuando salió de su vivienda. Pedro A. M. (18) , quien murió tras ser alcanzado por la explosión de una granada.

, quien murió tras ser alcanzado por la explosión de una granada. Víctor R. T. (26), fallecido por impactos de arma de fuego mientras permanecía refugiado en su vivienda.

La Fiscalía precisó que estas identificaciones forman parte de la investigación humanitaria y serán corroboradas mediante los procedimientos forenses correspondientes.

Se programarán exhumaciones

El Ministerio Público informó que, tras el procesamiento de la información obtenida en la diligencia de campo, se programarán las exhumaciones de los restos.

Posteriormente se realizarán los análisis antropológicos y forenses para confirmar la identidad de las víctimas y proceder con la restitución digna de los restos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos para investigaciones humanitarias.