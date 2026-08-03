Un dantesco incendio se registró la mañana de este domingo en la zona conocida como Estación Maravillas, en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa. El siniestro generó una profunda alarma entre los moradores del sector debido a que en el inmueble presuntamente se guardaba combustible y balones de gas, lo que incrementó el peligro de explosiones.

Pese a que los propietarios del predio afirmaron que el lugar funcionaba únicamente como un molino de granos, la presencia de los materiales inflamables complicó severamente las primeras acciones de respuesta.

Para mitigar la emergencia, dos unidades de la Compañía de Bomberos N.° 53 de San Román se desplazaron hasta el lugar del incidente. Los efectivos de la Compañía trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que las lenguas de fuego se propagaran hacia los inmuebles adyacentes. La labor fue respaldada por efectivos de la Policía Nacional y vecinos de la zona, quienes colaboraron con el acordonamiento del área para resguardar la seguridad ciudadana y facilitar el despliegue técnico.

El reporte inicial no registró víctimas fatales ni personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron de gran consideración. Entre los daños reportados destaca una camioneta que quedó completamente destruida por la acción de las llamas. Las causas exactas que originaron el fuego permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes, mientras se evalúa el impacto total del siniestro sobre la infraestructura de la vivienda.

Se espera que las diligencias periciales determinen en las próximas horas la legalidad de las actividades que se realizaban en el predio y las responsabilidades del caso.