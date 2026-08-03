Dos hermanos perdieron la vida y una mujer resultó gravemente herida tras un choque múltiple ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Interoceánica, a la altura de la comunidad campesina de Llaventira, en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro, región Puno.

El accidente involucró a un automóvil Volkswagen de placa Z1Z-101, un vehículo Changan, que presuntamente abandonó el lugar, y un camión blanco de placa C8Y-859.

La peor parte la llevó el automóvil, cuyos ocupantes quedaron atrapados tras el impacto.

Una mujer sobrevivió al accidente

De acuerdo con la información preliminar, Braulio Gozme Chura falleció en el lugar del accidente, mientras que su hermano perdió la vida cuando era trasladado a un establecimiento de salud.

La única sobreviviente del automóvil fue identificada como Irma Gozme Chura, quien fue evacuada para recibir atención médica.

Efectivos de la Comisaría de Asillo y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque.

Despiste en Sandia deja otro fallecido

Horas después, otro accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta los distritos de Phara y Limbani, en la provincia de Sandia.

Una camioneta Mitsubishi se despistó y cayó a un abismo en el sector Chiwi Chiwi, dejando un fallecido y dos personas heridas.

Los lesionados fueron identificados como Abner M. Q., conductor del vehículo, y Jhon C. M., quienes fueron trasladados al centro de salud de Phara.

Tras las labores de búsqueda, los rescatistas hallaron sin vida al tercer ocupante, identificado como Yoel T. B.

Autoridades investigan las causas

En las labores de emergencia participaron personal del centro de salud de Phara, efectivos del Puesto de Auxilio Rápido (PAR), agentes de la Policía, Defensa Civil y las Rondas Campesinas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas de ambos accidentes.