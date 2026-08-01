A plena luz del día, la zozobra y el temor se apoderaron de los viajeros en la ruta Sina-Vizcachani, en la provincia de Sandia (Puno). Un grupo de delincuentes fuertemente armados irrumpió en la zona para perpetrar un violento atraco a mano armada, despojando las pertenencias de los viajeros.

El hecho ocurrió antes del mediodía de este viernes, cuando l os asaltantes, con los rostros cubiertos con capuchas, interceptaron de manera intempestiva a varios vehículos . Entre las unidades reducidas se encontraban minivans repletas de pasajeros, quienes fueron encañonados y despojados violentamente de dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos objetos de valor.

No contentos con el botín obtenido de las pertenencias personales, los maleantes subieron el tono de su accionar criminal. Según reportes de medios locales, los sujetos abordaron y sustrajeron dos camionetas blancas de alta gama —una Toyota Fortuner y una Toyota Hilux 4x4—, emprendiendo de inmediato la fuga a toda velocidad con dirección hacia la ciudad de Juliaca.

RECUPERAN CAMIONETA

Tras conocerse el hecho, las rondas campesinas del sector Trapiche, en el distrito de Ananea, activaron un rápido operativo de búsqueda y cerco, logrando recuperar una camioneta de color blanco, de placa BKD-744, que había sido abandonada por los delincuentes durante su huida.

No obstante, la segunda unidad, una camioneta Toyota Fortuner, habría sido utilizada por los asaltantes para continuar su escape. Durante la persecución, los sujetos realizaron disparos con armas de fuego para impedir que fueran alcanzados y, según los primeros reportes, lograron cruzar la frontera hacia Bolivia.

Pobladores de la zona manifestaron su preocupación por la demora en la respuesta de la Policía Nacional, señalando que una intervención más oportuna habría permitido incrementar las posibilidades de capturar a los responsables antes de que abandonaran el país.