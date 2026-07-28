Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de la República para el periodo 2026-2031 durante la ceremonia de transmisión de mando realizada en el Congreso. La nueva jefa de Estado llegó al Palacio Legislativo tras cumplir las actividades protocolares en el Palacio de Torre Tagle y fue recibida entre aplausos por los asistentes al ingresar al hemiciclo.

“Yo, Keiko Fujimori Higuchi, juro ante ustedes por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios que ejerceré fielmente el cargo de presidenta que me han confiado para el período 2026-2031. Juro que defenderé esta tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado”, declaró.

La Comisión de Anuncio del Congreso llegó previamente al Palacio de Torre Tagle para invitar formalmente a Keiko Fujimori a continuar con el protocolo de investidura. La delegación estuvo presidida por la senadora Lourdes Alcorta, quien encabezó el desplazamiento desde el Parlamento hasta la sede de la Cancillería.

Salida de la comisión de anuncio del congreso de la república del palacio de Torre Tagle segundos después salió la presidenta electa Keiko Fujimori a la sede del legislativo. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Luego de recibir la invitación oficial, Keiko Fujimori abordó el cofre presidencial y partió hacia el Congreso de la República. Su llegada permitió reanudar la sesión solemne, que había sido suspendida temporalmente por disposición del presidente del Senado, Miguel Torres, mientras se cumplía esta etapa del protocolo.

Ya en el hemiciclo, la mandataria fue recibida entre aplausos por los legisladores y autoridades presentes. Acto seguido, Miguel Torres le tomó el juramento de ley, con lo que Keiko Fujimori asumió oficialmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

Llegada de la presidenta Keiko Fujimori al Congreso de la República donde tomará juramento al cargo de Presidenta de la República Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Mandatarios extranjeros ingresaron previamente al Parlamento

Antes del arribo de la presidenta electa, las delegaciones internacionales hicieron su ingreso al Palacio Legislativo. Entre las principales autoridades estuvieron Felipe VI, rey de España; el presidente de Argentina, Javier Milei; y el presidente de Chile, José Antonio Kast, además de otros jefes de Estado invitados para la ceremonia de transmisión de mando.

Llegada de los presidentes invitados para la transmisión de Mando, donde Keiko Fujimori jurará como Presidenta de la República Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Cada uno de los dignatarios recibió los honores protocolares establecidos antes de dirigirse al hemiciclo. Su presencia forma parte de las actividades oficiales organizadas por el Estado peruano con motivo del inicio del nuevo gobierno.

Con el ingreso de Keiko Fujimori al Congreso, la Comisión de Recibo asumió la siguiente etapa del protocolo oficial. El grupo, presidido por la senadora Patricia Juárez, fue el encargado de recibir a la nueva mandataria y acompañarla hasta el hemiciclo de sesiones.

Tras prestar juramento, la ceremonia continúa con la imposición de la banda presidencial, la juramentación de los vicepresidentes de la República y el primer Mensaje a la Nación de la nueva jefa de Estado.

Llegada de los presidentes invitados para la transmisión de Mando, donde Keiko Fujimori jurará como Presidenta de la República. Antonio Melgarejo/ @photo.gec