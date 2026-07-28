El club Deportivo Bad Boys de Pisco consiguió un valioso triunfo por 1-0 sobre Santa Fe de Nasca, en encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026, disputado el último domingo en el Estadio Municipal de San Clemente. En un partido intenso, equilibrado y de constante lucha en cada sector del campo, el conjunto pisqueño logró imponerse ante su afición y quedarse con tres puntos fundamentales en su camino por el “fútbol macho”.

Encuentro deportivo

El único tanto del compromiso fue obra de Luis Galiquio Castro (#8), quien aprovechó una oportunidad para vencer la resistencia del cuadro nasqueño y desatar la celebración de los hinchas locales. Durante los noventa minutos, ambos equipos protagonizaron un encuentro muy disputado, con opciones para ambos lados, pero fue Bad Boys el que mostró mayor eficacia para marcar la diferencia en el marcador y defender con solidez la ventaja hasta el pitazo final.

Con esta importante victoria, Deportivo Bad Boys como local y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar en la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. El cuadro pisqueño continuará su preparación con la mirada puesta en la próxima jornada, consciente de que el camino hacia el título aún es largo, pero con la confianza renovada tras este importante resultado que llena de ilusión a toda la afición de Pisco.

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