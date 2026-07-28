La presidenta electa Keiko Fujimori asumirá hoy martes 28 de julio la Presidencia de la República en una jornada que incluye la tradicional Misa y Te Deum, actividades protocolares, la ceremonia de juramentación en el Congreso, el Mensaje a la Nación y diversas actividades oficiales en Palacio de Gobierno.

Diario Correo realizará una cobertura especial durante toda la jornada con actualizaciones en tiempo real desde las 10:00 a. m. Además, presentará un programa especial por Fiestas Patrias con la participación de analistas y editores regionales, quienes ofrecerán información, análisis y el desarrollo de los principales acontecimientos del 28 de julio.

En esta nota podrás seguir el desarrollo de cada actividad mediante un minuto a minuto con toda la información de lo que ocurra durante el cambio de mando presidencial.

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EN VIVO Minuto a minuto

🙏 Arzobispo de Lima pide superar divisiones con justicia y solidaridad

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, hizo un llamado a los peruanos a dejar atrás las divisiones y trabajar por la reconciliación del país mediante la justicia, la solidaridad y el compromiso con el bien común.

Durante la homilía del Te Deum por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, celebrada en la Catedral de Lima, el cardenal señaló que el país enfrenta una crisis humana y social que requiere unidad y responsabilidad.

Castillo pidió fortalecer la democracia y priorizar el bienestar colectivo, además de impulsar una reconciliación basada en reconocer las injusticias y buscar soluciones para quienes han sido afectados.

09:35 a. m. | Inician preparativos en exteriores del Congreso para la ceremonia de mando

Personal encargado comenzó con los preparativos en los exteriores del Congreso de la República para la ceremonia de Transmisión de Mando Supremo por Fiestas Patrias.

09:27 a. m. | Balcázar anuncia traslado al Congreso para realizar la transferencia de mando

El presidente José María Balcázar informó que en los próximos minutos se dirigirá al Congreso para realizar la transferencia de mando a Keiko Fujimori.

Además, le deseó éxitos a la presidenta electa y pidió que, cuando corresponda entregar el cargo, el proceso también se realice de manera pacífica y ordenada.

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José Balcázar: Iré personalmente al Congreso de la República para entregar la banda presidencial



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09:19 a. m. | La presidenta electa Keiko Fujimori arribó al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, para participar en las actividades previas a la ceremonia de Transmisión de Mando Supremo 2026.

Fujimori saludó a los periodistas e ingresó sin brindar declaraciones. En el lugar fue recibida por Carlos Espá, próximo canciller del gobierno entrante.

08:36 a. m. | Keiko Fujimori salió de su domicilio rumbo a la Cancillería, donde aguardará la llegada de la Comisión de Anuncio del Congreso. Desde allí, se trasladará al Palacio Legislativo para participar en la ceremonia en la que asumirá la Presidencia de la República.

Keiko Fujimori jura como presidenta e la República este 28 de julio ante el Congreso de la República para dar inicio a su gobierno tras haber obtenido la victoria de las Elecciones Generales 2026.(Foto: César Campos / @photo.gec)

8:12 a. m. | La presidenta electa Keiko Fujimori publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar el cumpleaños de su padre, Alberto Fujimori, quien falleció en 2024.

08:06 | Comienza la tradicional Misa y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, la que se convierte en la última actividad oficial de José María Balcázar como presidente de la República, antes de la ceremonia de juramentación y la transferencia del mando presidencial a Keiko Fujimori.

07:57 | José María Balcázar sale de Palacio de Gobierno y recibe los últimos honores como presidente, antes de dirigirse a la Basílica Catedral de Lima para participar en la tradicional Misa y Te Deum, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

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El presidente José Balcázar se dirige a la Catedral de Lima para participar en su último acto oficial



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07:54 | Los ministros de Estado salen de Palacio de Gobierno y saludan a los medios de comunicación antes de dirigirse a la Basílica Catedral de Lima, donde participarán en la tradicional Misa y Te Deum, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

El saliente presidente José María Balcázar, junto con el Gabinete que dejará el puesto y que estuvo liderado por Luis Arroyo, dejan Palacio de Gobierno para acudir a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

🚧 Atención: estas son las vías cerradas en el Centro de Lima

La Policía Nacional del Perú mantiene restringido el tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima debido a las actividades oficiales por Fiestas Patrias y la ceremonia de juramentación presidencial.

Las vías con restricción son:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Grau

Jirón Huánuco

Jirón La Libertad

07:40 | Diversas autoridades ingresan a la Basílica Catedral de Lima para participar en la tradicional Misa y Te Deum, ceremonia que forma parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias y marca el inicio de la jornada protocolar previa a la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

07:22 a. m. | Carlos Spa se solidariza con Japón tras el terremoto

Carlos Spa, próximo ministro de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con el pueblo de Japón luego del terremoto registrado en ese país.

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Carlos Espá, designado canciller: Queremos la cooperación de los países, para ayudarnos a luchar contra los extorsionadores, con las organizaciones transnacionales y el tema del fenómeno El Niño



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07:00 | Inicia la cobertura especial de Diario Correo por Fiestas Patrias

Desde las 7:00 a. m. inició la cobertura especial de Diario Correo por Fiestas Patrias. Sigue aquí el minuto a minuto con las principales noticias, imágenes y actualizaciones de esta jornada especial en todo el país.

¿Cuál es el programa oficial de la juramentación?

La jornada oficial comenzará a las 8:00 a.m. con la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. Luego, la presidenta electa participará en actividades protocolares en el Palacio de Torre Tagle, donde recibirá condecoraciones y sostendrá encuentros bilaterales con jefes de Estado invitados antes de trasladarse al Congreso de la República.

¿Qué actividades habrá después del mensaje a lanaciónn?

Tras culminar su discurso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para recibir honores de Estado, dar la bienvenida a las delegaciones extranjeras y participar en el almuerzo oficial con los jefes de Estado invitados. Durante la tarde también está prevista la juramentación del nuevo gabinete ministerial.