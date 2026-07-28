Los cinco representantes peruanos en el Parlamento Andino juraron el cargo para el periodo 2026-2031, en una ceremonia realizada ante la Mesa Directiva del Congreso de la República; presidida por Miguel Torres e integrada por Alejandro Muñante, Óscar Reto y Analí Márquez.

Los nuevos parlamentarios andinos son Marcio Bendezú Echevarría, del Partido del Buen Gobierno; Luis Galarreta Velarde, de Fuerza Popular; Maali Del Pomar Saettone, de Renovación Popular; Paul Fernández Bravo, de Juntos por el Perú; y Jahn Toledo Palomino, de Obras.

Cabe señalar que Del Pomar juró “por la unión de los países andinos y porque la pobreza no siga siendo parte del paisaje”. Por su parte, Fernández lo hizo “por América Latina, por el pacto andino (...) por una América Latina digna, libre y soberana, libre de injerencia extranjera”.

En cambio, Toledo juró “por los niños y jóvenes del Perú”.