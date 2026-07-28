Los integrantes del Parlamento Andino son Luis Fernando Galarreta Valarde (Fuerza Popular), Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú), Marcio Marino Bendezú Echevarría (Partido del Buen Gobierno), Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular) y Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras).
Los integrantes del Parlamento Andino son Luis Fernando Galarreta Valarde (Fuerza Popular), Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú), Marcio Marino Bendezú Echevarría (Partido del Buen Gobierno), Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular) y Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras).

Los cinco representantes peruanos en el Parlamento Andino juraron el cargo para el periodo 2026-2031, en una ceremonia realizada ante la Mesa Directiva del Congreso de la República; presidida por Miguel Torres e integrada por Alejandro Muñante, Óscar Reto y Analí Márquez.

Los nuevos parlamentarios andinos son Marcio Bendezú Echevarría, del Partido del Buen Gobierno; Luis Galarreta Velarde, de Fuerza Popular; Maali Del Pomar Saettone, de Renovación Popular; Paul Fernández Bravo, de Juntos por el Perú; y Jahn Toledo Palomino, de Obras.

Cabe señalar que Del Pomar juró “por la unión de los países andinos y porque la pobreza no siga siendo parte del paisaje”. Por su parte, Fernández lo hizo “por América Latina, por el pacto andino (...) por una América Latina digna, libre y soberana, libre de injerencia extranjera”.

En cambio, Toledo juró “por los niños y jóvenes del Perú”.