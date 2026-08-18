Tras la reunión de trabajo sostenida entre el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova y funcionarios ediles, acordaron la instalación del Juzgado Itinerante, para el viernes 21 de agosto, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero.

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Li Córdova, precisó que, durante dicha jornada y de acuerdo a la buena práctica, recibirán demandas, se admitirán y se programarán las audiencias en los casos de alimentos para el 08 de setiembre, fecha en la que se emitirán sentencias.

Agregó que, además se realizará en simultáneo, una feria informativa, en la que se brindará atención médica, legal, psicológica, así como la difusión de los servicios de los programas sociales, afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), entre otros.