En una rápida e impecable intervención, los médicos del Hospital de Especialidades Sullana lograron extraer con éxito un cepillo de dientes alojado en el esófago de una joven de 21 años, salvándole la vida tras un grave accidente doméstico.

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El hecho ocurrió el último fin de semana, mientras la paciente se cepillaba los dientes. Un susto repentino provocó que ingiriera el objeto por accidente. Ante el intenso dolor torácico y la imposibilidad de ingerir alimentos, fue evacuada de emergencia al hospital de Sullana.

Tras su ingreso, el equipo médico actuó con celeridad. Los estudios de radiografía y tomografía revelaron que el cepillo se ubicaba en el tercio distal del esófago.

LLa joven fue trasladada de inmediato al quirófano, donde el servicio de gastroenterología en conjunto con anestesiología aplicó anestesia general para mitigar el dolor. Mediante el uso de un endoscopio de alta resolución y pinzas especiales, los doctores capturaron y retiraron el objeto de forma segura, evitando daños en el tracto digestivo, así como una cirugía.

Este logro multidisciplinario estuvo liderado por los gastroenterólogos Raúl Nieves Rivera, Rosmery Nizama Barrientos y Freddy Pisconte Lázaro, anestesiólogo Alan García junto a un destacado personal enfermería y técnicos. Los especialistas detallaron que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y que, tras una breve etapa de observación, la paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

Los familiares de la joven expresaron su profundo agradecimiento por la eficiencia y calidez del personal.

Los especialistas advirtieron que, ante la ingesta de cuerpos extraños, el tiempo es vital. Demorar la atención puede derivar en desgarros, hemorragias severas o perforaciones esofágicas mortales.