La Municipalidad Provincial de Piura informó que gestiona ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cinco obras consideradas prioritarias para mejorar la infraestructura y los servicios básicos de la ciudad, informó el alcalde Juan Francisco Cevallos.

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Las intervenciones comprenden la creación del servicio de movilidad urbana en las urbanizaciones Los Almendros del Sur y Universitaria, así como el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en las urbanizaciones Piura, Los Ficus y Las Malvinas.

También se encuentra en gestión la construcción y mejoramiento de las avenidas B y D de Los Algarrobos, además del mejoramiento de las vías locales de la APV Los Educadores. La quinta intervención corresponde a la rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del A.H. Túpac Amaru I y II etapa.

De acuerdo con lo señalado por Cevallos, estos proyectos permitirán atender necesidades relacionadas con la movilidad urbana, infraestructura vial y servicios de saneamiento que afectan a miles de familias piuranas.

El anuncio de las obras se produce en un contexto en el que el alcalde provincial también ha planteado la necesidad de que Piura avance hacia una política de prevención frente a las emergencias. Cevallos recordó que la ciudad ha logrado sobreponerse a los fenómenos registrados en 1983, 1998 y 2017, así como a las lluvias de 2023.

El burgomaestre sostuvo que la capacidad de recuperación demostrada por la población no debe convertirse en un argumento para continuar postergando las obras definitivas que requiere la ciudad.

“La resiliencia de Piura no puede seguir siendo la excusa para postergar las obras definitivas que necesitamos. Los piuranos sabemos levantarnos. Lo hemos demostrado demasiadas veces. Ahora necesitamos dar el siguiente paso: estar preparados para no tener que empezar nuevamente después de cada emergencia”, afirmó.