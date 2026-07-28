El Senado será presidido por Fuerza Popular, mientras la oposición controlará la Cámara de Diputados. Correo conversó al respecto con José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, para comprender el alcance de esta división.

¿La presidencia del Senado le da ventaja al gobierno de Fujimori?

Es un órgano importante, pero ellos poco pueden hacer ante la mayoría de los votos. La conformación de las comisiones, tanto legislativas o no legislativas, está compuesta en forma proporcional. Entonces, si vemos el reflejo de lo que pasó, tendríamos también permanentes empates en las comisiones. Si hay permanentes empates, el voto del presidente es doble, del presidente de la comisión. Entonces, si el presidente de la comisión está inclinado, forma parte de algún bloque político, de cualquiera de los dos, al final él va a decidir el tema de las votaciones dentro de las comisiones, refiriéndome exclusivamente a los dictámenes de los proyectos de ley.

En la Cámara de Diputados ganó la oposición, ¿tendrán una agenda propia?

Ellos tienen un objetivo político, ya ha sido manifestado en algunas cosas. Entonces, ellos van a trabajar su agenda política desde el Congreso, respecto a sus temas básicamente ideológicos. Vamos a ver cómo se comportan en algunos temas y si coinciden en todos. También tenemos algunos extremos en ese bloque, unos más pegados hacia la izquierda y otros más moderados. Entonces, tendríamos que ver si coinciden en los puntos en común de carácter ideológico, que básicamente está enarbolado por la zona política inclinada hacia la izquierda.

Pero, ¿podrían imponer su agenda?

Claro, porque son mayoría. Tiene más de la mitad más uno del número legal de diputados. Entonces, al ser mayoría, ellos van a propiciar la generación de sus temas de agenda política.

¿Qué riesgo ve usted en ello?

Sobre todo en el tema de la gobernabilidad, porque si ellos van a tener un comportamiento extremo, por ejemplo, censurando ministros, interpelando ministros, el Poder Ejecutivo no va a poder trabajar. Entonces, ese es el mayor riesgo que podría haber. En materia legislativa, no, tanto porque el Senado va a equilibrar los excesos que podrían tener. Acuérdate que esto se define por votos.

Pero en ese exceso, ¿no se cerraría la Cámara baja?

Si la Cámara de Diputados rechaza dos cuestiones de confianza a dos Gabinetes, una vez que el Gabinete haga cuestión de confianza, la presidenta cierra la Cámara de Diputados y convoca nuevas elecciones de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el Senado sigue funcionando y ella gobierna por decretos legislativos y decretos de urgencia. Por eso es que el tema tiene que ser trabajado con pinzas y con responsabilidad por parte de los diputados.

¿Y realmente era obligatorio mostrar los votos en las elecciones de las mesas?

La pregunta es ¿por qué es secreto? Mucha gente no entiende el sentido de la votación secreta por una sencilla razón. Cuando se votan por personas, las votaciones siempre han sido secretas. ¿Por qué? Porque tienes que proteger el voto de conciencia del congresista.

¿Y es pasible a una acusación constitucional como lo mencionó Cecilia Chacón?

No, creo que ella se refería a una sanción de carácter ético. Las denuncias constitucionales son por infracción a la Constitución. En todo caso, el congresista o el diputado toma juramento por el reglamento, cumplir fielmente la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados. Pero rompieron algunos su juramento y fueron contra lo que ellos juraron cumplir. Ahí son pasibles de sanción de carácter ético.

¿Y qué opina que el acuerdo político sea mostrar el voto?

Pésimo que los líderes de los partidos políticos manifiesten que muestren su voto, indirectamente le está diciendo: ‘Rompe las reglas’. Es un pésimo ejemplo. Por eso que esas personas que han mostrado su voto deben ser sancionadas éticamente, deben tener un llamado de atención o una suspensión para que, de una vez por todas, dejen de mostrar el voto solo por un sentido político. ¿Dónde queda la institucionalidad? Tienes que enseñar a respetar las reglas, no romperlas.