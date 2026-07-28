El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, presentó ante el Ministerio del Interior una denuncia administrativa disciplinaria contra el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, por presuntas infracciones muy graves.

En el documento, al que accedió RPP, Colchado señala que Arriola afirmó durante una entrevista en el programa Contracorriente de Willax, en setiembre del año pasado, que la Policía Nacional investigaba a él y a otros integrantes de la Diviac sin conocimiento del Ministerio Público. Asimismo, cuestiona que se haya señalado que buscaban un fiscal “con el cual trabajar”.

“Lo dicho por el General PNP Oscar Manuel Arriola Delgado, en su condición de Jefe de Estado Mayor General de la PNP y número dos de la Institución Policial, revela que se estarían ejecutando diligencias de investigación al margen de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”, indica la denuncia.

Para Colchado, la intención de seleccionar a un “fiscal de confianza”, como habría señalado Arriola, no solo desconoce el marco normativo vigente, sino que constituiría un “acto arbitrario” destinado a direccionar las investigaciones e instrumentalizar la persecución penal en función de intereses particulares.

“De lo expresado por el Teniente General PNP Óscar Arriola Delgado, en su calidad de Jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional y número 2 en la jerarquía institucional, se desprende un doble comportamiento irregular: primero, la ejecución de investigaciones policiales unilaterales sin participación del Ministerio Público, vulnerando lo dispuesto en los artículos 60, 65, 67 y 68 del Código Procesal Penal; y segundo, la intención de direccionar dichas actuaciones hacia un ‘fiscal de confianza’, desconociendo el principio del fiscal competente y el sistema de distribución aleatoria que garantiza la objetividad y transparencia en la persecución penal”, se lee en el documento.

La denuncia fue presentada ante la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. Además, Colchado solicitó que Arriola sea separado temporalmente del cargo mientras se desarrollan las investigaciones.