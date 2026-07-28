El próximo canciller, Carlos Espá, indicó que el primer Consejo de Ministros del Gobierno entrante evaluará y establecerá la postura oficial del Estado peruano respecto a la situación jurídica de la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez.

Ante los medios de comunicación, Espá remarcó que la postura del Estado peruano se definirá respetando los acuerdos internacionales y el marco legal vigente, reafirmando el compromiso del país con el derecho internacional.

Espá explicó que la evaluación sobre la exfuncionaria no será una decisión individual, sino que formará parte de un análisis conjunto dentro del Ejecutivo una vez que la nueva administración asuma oficialmente sus funciones.

El futuro canciller señaló que este tipo de casos cuenta con un marco normativo específico que será evaluado por el Ejecutivo antes de emitir una posición oficial.

“Si me estás preguntando específicamente en el caso de la señora Betsy Chávez, por supuesto que existe una convención que es la convención de Caracas del año 54″, expresó Espá.

“Nosotros vamos a reunirnos en el Consejo de Ministros, vamos a tomar una decisión a ese respecto, pero en el caso de México en general, vamos a actuar de acuerdo a los principios internacionales, sobre todo el cumplimiento de los tratados”, añadió.