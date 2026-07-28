José Antonio Kast ya se encuentra en Lima para asistir a la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori (FOTOS)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, se encuentra en Lima como parte de su visita oficial al Perú para participar en la ceremonia de toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori. El mandatario arribó al país acompañado de su delegación y cumplirá una agenda vinculada a las actividades protocolares organizadas con motivo del cambio de Gobierno, junto a otros jefes de Estado y representantes internacionales. (Fotos: Antonio Melgarejo @photo.gec)