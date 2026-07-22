El Gobierno de Chile declaró Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, tras el temporal que dejó 10 fallecidos, 17 heridos, cuatro desaparecidos y miles de damnificados. La medida permitirá reforzar la respuesta de emergencia ante las inundaciones, cortes de rutas y daños registrados en las zonas afectadas.

El sistema frontal, que comenzó el 15 de julio, generó lluvias intensas y vientos superiores a los 100 km/h en distintas regiones del país. El fenómeno fue identificado como un río atmosférico de categoría 5 y provocó daños en sectores donde este tipo de precipitaciones no son habituales.

Chile declara el estado de catástrofe tras lluvias históricas



Al menos 10 personas murieron, miles quedaron damnificadas y más de 100.000 permanecen aisladas tras las intensas lluvias e inundaciones que afectan al norte de Chile. El presidente José Antonio Kast decretó el estado… pic.twitter.com/5YxvTOLtBI — DW Español (@dw_espanol) July 21, 2026





Daños por lluvias e inundaciones

Las regiones de Coquimbo y Huasco concentran los principales efectos del temporal, con desbordes de ríos, deslizamientos de tierra y afectación de viviendas. Las autoridades reportaron que más de 100.000 personas quedaron aisladas por interrupciones en caminos y puentes, mientras que 150.000 usuarios permanecen sin electricidad.

El balance preliminar señala que unas 2.200 personas resultaron damnificadas y más de 1.100 viviendas sufrieron daños graves o quedaron destruidas. Equipos de emergencia trabajan en la recuperación de la conectividad y la entrega de ayuda a las familias afectadas.

El Estado de Catástrofe permitirá desplegar recursos adicionales y facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo, seguridad y rescate. La medida tendrá una duración inicial de hasta 90 días, según lo establecido por las autoridades.

Además, el Gobierno dispuso la suspensión de clases en ocho regiones y aplicó restricciones en operaciones portuarias debido a las condiciones climáticas. Además, se mantienen activados protocolos de emergencia en otras zonas del país para atender posibles nuevos impactos.

Las brigadas trabajan en la habilitación de vías y el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades que permanecen aisladas. También se instalaron albergues temporales para las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas por los daños ocasionados.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema frontal mientras avanzan las labores de respuesta. El objetivo principal es restablecer los servicios básicos y garantizar atención a las familias afectadas por el temporal.