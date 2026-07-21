El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de la reforma económica promovida por el presidente José Antonio Kast, una iniciativa que busca impulsar la inversión privada y reactivar el crecimiento económico del país.

Tras la votación parlamentaria, solo queda pendiente la discusión de un último artículo para que el proyecto quede expedito para su promulgación.

“Tenemos la reforma aprobada en lo que es lo esencial”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien destacó que la iniciativa permitirá reducir trabas para las inversiones y otorgar mayor certeza jurídica a quienes desarrollen proyectos en el país.

La reforma reduce impuestos y busca atraer inversiones

El proyecto contempla una reducción gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, que pasará del 27 % al 23 %, acercándose al promedio registrado en los países desarrollados.

Asimismo, establece mecanismos para agilizar permisos de inversión, garantiza estabilidad tributaria por 20 años para proyectos superiores a 350 millones de dólares y dispone el reembolso de gastos de inversión cuando la justicia deje sin efecto permisos ambientales previamente otorgados.

Según el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, la iniciativa representa un cambio en la orientación de la política tributaria chilena.

“Desde 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado enfocada en un aumento de la tasa de impuestos”, explicó.

Oposición cuestiona impacto en el gasto social

La reforma fue ampliamente criticada por los partidos de oposición, que consideran que las rebajas tributarias favorecerán principalmente a las grandes empresas y reducirán la recaudación del Estado.

Los detractores advierten que una menor disponibilidad de recursos fiscales podría afectar el financiamiento de áreas como salud, educación y programas sociales.

Además, anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar algunos artículos del proyecto, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.

Según una encuesta de la firma Cadem, el 56 % de los chilenos se muestra en desacuerdo con la reducción de impuestos a las empresas.

Gobierno espera impulsar el crecimiento económico

La aprobación de la reforma representa uno de los principales triunfos legislativos del presidente José Antonio Kast, cuya administración redujo recientemente su proyección de crecimiento económico desde 4 % a 3,5 % hacia 2030.

Mientras el Ejecutivo sostiene que las medidas incentivarán la inversión y la generación de empleo, parte de la ciudadanía respalda esa expectativa.

“Si tú le rebajas los impuestos a la gente que viene a invertir a Chile y les das seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo”, señaló Bernardo Romero, comerciante de Santiago.