El Parlamento de Francia aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que sitúa al país entre los primeros de la Unión Europea en establecer restricciones de este tipo.

Tras recibir el respaldo del Senado, la Asamblea Nacional dio luz verde al texto con 279 votos a favor y 81 en contra, allanando el camino para su implementación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la aprobación de la norma y aseguró que Francia “abre el camino en Europa” en la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de las redes sociales.

La prohibición se aplicará de manera progresiva

La nueva legislación establece un cronograma de implementación en dos etapas.

A partir del 1 de septiembre de 2026, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, desde enero de 2027, la restricción también alcanzará a las cuentas que ya se encuentren activas.

La ministra delegada para el Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó que todos los usuarios deberán verificar su edad y que las cuentas pertenecientes a menores de 15 años serán bloqueadas conforme entre en vigor la norma.

Además, la ley incorpora la prohibición del uso de teléfonos celulares en los liceos, ampliando las restricciones que ya existían en escuelas y colegios de primer ciclo de secundaria.

Plataformas deberán verificar la edad de los usuarios

La legislación no contempla sanciones para los menores ni para sus padres.

La responsabilidad recaerá en las plataformas digitales, que deberán implementar uno o varios sistemas de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de la norma.

Durante el debate parlamentario, la senadora ecologista Mathilde Ollivier cuestionó la viabilidad del calendario previsto y expresó dudas sobre la capacidad de las empresas tecnológicas para desplegar estos mecanismos en el plazo establecido.

En respuesta, Anne Le Hénanff sostuvo que ya existen herramientas de verificación de edad y que otras continúan en desarrollo.

YouTube y WhatsApp tendrán excepciones parciales

El texto contempla excepciones para determinadas plataformas y servicios digitales con fines educativos, como las enciclopedias en línea.

Asimismo, la diputada Laure Miller, ponente de la iniciativa en la Asamblea Nacional, explicó que plataformas como YouTube y WhatsApp deberán aplicar la verificación de edad únicamente en las funciones que operan como redes sociales, por ejemplo los canales públicos y los espacios de comentarios.

En cambio, la visualización de videos y la mensajería privada no estarán sujetas a la prohibición.

Europa avanza hacia una mayor regulación de las redes sociales

La aprobación de esta ley se produce en un contexto de creciente debate internacional sobre el uso de las plataformas digitales por parte de menores de edad.

Australia fue el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que Reino Unido aprobó una medida similar que entrará en vigor a comienzos de 2027.

Por su parte, la Comisión Europea anunció recientemente que estudia establecer un acceso “progresivo y gradual” de niños y adolescentes a las plataformas digitales.