La tragedia provocada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela movilizó a miles de personas dentro y fuera del país. Entre quienes decidieron colaborar se encuentra María Elena Páez Pumar, una sobreviviente del terremoto de 1967 que, desde Estados Unidos, participa en campañas de ayuda para los damnificados.

La mujer, de 59 años, asegura que su experiencia personal la impulsó a solidarizarse con quienes hoy atraviesan una situación similar.

“Cualquier persona en esa situación necesita ayuda de donde sea. Y habiendo estado en esos zapatos y recibido tanta ayuda de mi familia, de mis amigos o de gente que ni siquiera me conocía, era lo mínimo que podía hacer”, afirmó.

Sobrevivió cuatro días bajo los escombros

Páez Pumar tenía apenas siete meses de nacida cuando el terremoto del 29 de julio de 1967 sacudió el norte de Venezuela y provocó el colapso del edificio donde se encontraba junto a su familia en La Guaira.

Según el relato de sus familiares, fue su llanto el que permitió a los rescatistas detectar que había personas con vida entre los escombros.

Tras una operación de rescate que se prolongó durante casi cuatro días, María Elena, su madre y una de sus hermanas fueron rescatadas con vida. Uno de sus hermanos falleció durante el derrumbe.

Como consecuencia de las lesiones, la sobreviviente perdió el antebrazo derecho, mientras que su hermana sufrió la amputación de ambas piernas debido a complicaciones posteriores al rescate.

Una vida marcada por la resiliencia

Pese a las secuelas físicas, María Elena asegura que tuvo una infancia feliz gracias al apoyo de su familia y de su entorno.

Con el paso de los años aprendió a adaptarse a su nueva condición, incluso a escribir con la mano izquierda, y desarrolló estrategias para mantener una vida independiente.

“He desarrollado métodos para que mi discapacidad no sea una discapacidad, sino todo lo contrario, que yo pueda hacer todo lo que quiero en mi vida”, señaló.

Tras ejercer como abogada en Venezuela, hace once años se trasladó a Estados Unidos, donde actualmente trabaja como profesora de secundaria.

Un mensaje para quienes sobrevivieron al terremoto

Además de participar en la recolección de ayuda humanitaria para las víctimas del reciente desastre, Páez Pumar envió un mensaje de esperanza a quienes resultaron heridos o perdieron a familiares durante los terremotos de junio.

La docente pidió paciencia durante el proceso de recuperación física y emocional, y destacó la importancia del acompañamiento de la familia y la comunidad.

“Cada día que uno avanza, aunque dé un pasito muy pequeño, va a ser un gran logro. Tienen que estar convencidos de que tienen lo más preciado, que es estar vivos”, expresó.