El exfutbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció a los 75 años a causa de un cáncer, según informó este lunes su familia mediante un comunicado.

De acuerdo con el anuncio, Keegan había sido diagnosticado con un cáncer en fase cuatro y se había sometido a un tratamiento en enero de este año.

“Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años”, señaló su familia.

Una de las grandes figuras del fútbol inglés

Nacido en Armthorpe, en el condado de Yorkshire, e hijo de un minero, Keegan fue uno de los delanteros más destacados de su generación. Durante su carrera ganó la Copa de Europa de 1977 con el Liverpool, además de conquistar tres títulos de la liga inglesa con el club de Anfield.

Con la selección de Inglaterra, disputó 63 partidos entre 1972 y 1982 y se consolidó como uno de los referentes del fútbol inglés de la época.

Tras su salida del Liverpool en 1977, fichó por el Hamburgo, donde conquistó la Bundesliga y obtuvo los dos Balones de Oro consecutivos que marcaron el momento más brillante de su trayectoria individual.

Clubes y personalidades despiden a Keegan

Tras conocerse la noticia, el Liverpool destacó el legado del exdelantero y aseguró que su contribución permanecerá en la historia del club.

Por su parte, el Hamburgo lo recordó como “un icono del fútbol inglés”, mientras que el Newcastle United expresó estar “devastado” por la muerte de una de las figuras más importantes de su historia.

El club resaltó tanto su etapa como futbolista como su labor en el banquillo, donde logró el ascenso a la Premier League en 1993 y llevó al equipo a luchar por el título inglés en la temporada 1995-1996.

También dirigió a Inglaterra

Tras retirarse como jugador, Keegan inició una carrera como entrenador que incluyó pasos por Newcastle United, Fulham, Manchester City y la selección de Inglaterra, a la que dirigió entre 1999 y 2000.

Su familia destacó que fue “mucho más que un querido marido, padre y abuelo” y agradeció el apoyo recibido por parte del equipo médico durante su tratamiento.

El príncipe Guillermo, presidente honorífico de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), también lamentó su fallecimiento y afirmó que Keegan inspiró a varias generaciones “con su talento, su pasión y su amor por el juego”.