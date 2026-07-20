A fin de impulsar la profesionalización del fútbol femenino, Igma Sports y Yape realizarán un campeonato de fútbol femenino denominado “Copa EstreELLAS”, dirigido a equipos de la categoría Sub 12, que se realizará por primera vez en Piura.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto, y a las ganadoras del torneo se les entregará implementos deportivos y además clasificarán a una gran final nacional, donde el primer puesto recibirá S/ 4,000, el segundo S/ 2,000 y el tercer puesto recibirá balones profesionales para cada una de las jugadoras del equipo.

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LA FECHA

El torneo se llevará a cabo los días 22, 23, 28 y 29 de agosto en la Universidad de Piura, con equipos de colegios, escuelas de fútbol o clubes interesados, que pueden registrarse escribiendo a la cuenta de Instagram @Igmaevents.

Varios equipos piuranos ya vienen entrenando para este gran desafío que tendrá como meta ir a representar a este campeonato nacional, que este año se ha descentralizado a las regiones de Piura y Arequipa.