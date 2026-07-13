La selección de Piura se impuso a un duro contrincante, como es Sullana, y clasificó a la etapa regional de Vóley U15, a desarrollarse en la ciudad de Huaraz a fin de mes, Un día antes derrotó a su similar de Castilla.

Ayer, en un gran electrizante partido realizado en la ciudad de Querecotillo, el equipo piurano derrotó por 2-0 a la selección de Sullana, con parciales de 25-13 y 25-13, demostrando la superioridad del equipo que entrena el técnico Robeto Mogollón, que se alzó con el trofeo para conquistar el título provincial.

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CAMPEONAS

Un día antes, las piuranas doblegaron a su similar del distrito de Castilla en el coliseo Gerónimo Seminario y Jaime, por un score de 2-0.

Un primer set bastante parejo, pero al final ganaron por 25-21, mientras que en el segundo, las piuranas impusieron condiciones y cerraron el partido con un 25-15.

Luego de un descanso, al día siguiente, la selección de Piura tuvo que enfrentar a Sullana, e hizo suyo el cotejo ganando los 2 parciales y logrando hacerse del trofeo de Campeonas Regionales y quedaron aptas para ir del torneo a Huaraz, a desarrollarse del 23 al 25 de julio.

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INTEGRANTES

Las dirigidas por el profesor Roberto Mogollón Medina aseguraron su presencia en el regional, dejando en alto a la región Piura.

Lo acompaña Jackson García Córdova y Estiguar Marcelo Mogollón, como asistentes técnicos; Freddy Pozo Guerrero como preparador físico y como jefa de equipo va Palmerinda Acevedo Chorres, presidenta de la Liga de Vóley piurana.

La selección está conformada por María Paz Stewart, Rafaella Quenalla, Sahori Darley Cerro, Kamila Alexia Castillo, Valeria Yasmín García y Danna Jimena Atoche. También Andrea Rafaela Salazar, Ángela Samira Ruesta, Ivette Fernanda Alzamora, Valeria Guadalupe Monzón, Domenika Bruenlla Alvarado y Angie Stephanie Rojas.ero.