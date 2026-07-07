El tenista piurano Miguel Ignacio Checa Doig, junto a Mijael Bandach y Facundo Llerena defendieron nuestros colores en la categoría masculina, dejando en alto al Perú en el Campeonato Sudamericano de Tenis Sub-12, desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, donde quedaron subcampeones.

Miguel Ignacio, con apenas 12 años, gracias a su talento, disciplina y la perseverancia escribió una página memorable para el deporte nacional al integrar la selección peruana que obtuvo el subcampeonato sudamericano.

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COMPETENCIA

El talento piurano integró la selección de tenis y en su carrera hacia la final hizo una demostración del gran nivel de equipo, en el que finalizaron invictos.

En la fase de grupos lograron imponerse a las selecciones de Chile, Venezuela, Bolivia y Brasil, resultados que les permitieron clasificar a la gran final, conjuntamente con Argentina.

En la definición, los del país gaucho consiguieron la victoria al imponerse en los dos encuentros de singles, quedándose con el título, mientras que Perú obtuvo una valiosa medalla de plata, consolidándose entre las mejores selecciones juveniles del continente.

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Miguel Ignacio regresa al país con una medalla de plata que trasciende el resultado deportivo. Su participación confirma que Perú cuenta con una nueva generación de tenistas con enorme proyección y que Piura tiene en él una promesa que ya comienza a dejar su huella en el tenis sudamericano.

PPero para Checa Doig, esto representa un significado especial, es dar a conocer que las regiones, como Piura, tienen grandes promesas en el tenis y el talento también nace fuera de las grandes capitales y que, con esfuerzo, preparación y acompañamiento, es posible competir de igual a igual frente a las mejores potencias del tenis sudamericano.