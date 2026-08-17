La Panamericana Sur bloqueada entre los km 709 al 782, en el tramo de Atico-Ocoña, en la provincia de Caravelí se habilitará aproximadamente al mediodía para el tránsito vehicular, luego de que se avance con la limpieza de piedras.

El Jefe de la unidad zona de Provias en Arequipa, Saúl Untama, señaló en RPP que la habilitación de la carretera será restringida, por un solo carril, hasta que se concluya con los trabajos de limpieza y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

Según el Comunicado de Provias, los sectores con mayor afectación son en el km 720 al 735 en sector Quebrada Honda y en el sector La Planchada en el km 76 781.

La persistente llovizna que se registró ayer en el litoral arequipeño provocó la ocurrencia de diferentes huaicos, generando el cierre de la vía Panamericana Sur, en el sector de Quebrada Honda, entre Atico y Caravelí.

Huaicos por Dana Aníbal: Panamericana Sur en Atico se habilitará al mediodía

A lo largo de la carretera Panamericana sur, son cientos los vehículos varados en ambos tramos de la vía desde el domingo. mientras que en el terminal terrestre de Arequipa continúa la venta de pasajes a diferentes destinos como Caravelí, Ica y Lima, poniendo en peligro a los viajeros.

MINISTRO DE DEFENSA LLEGARÁ A AREQUIPA

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que se delegó al ministro de Defensa Rafael Belaúnde Llosa para trasladarse a Arequipa y desde esta región monitorear la situación en las regiones de Tacna y Moquegua.

Desde el Senamhi, se informó que las lloviznas son producto del fenómeno atmosférico DNA Anibal, el cual provocó el ingreso de aire frío en niveles altos de la atmósfera en el océano Pacífico. Esta situación afectará a la sierra sur con la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos, además de, nieve y granizo.

Mientras que en la costa también se registran lluvias intermitentes, nubosidad y humedad, lo que en Arequipa causó la activación de huaicos y deslizamiento de rocas.

HUAICOS EN DIFERENTES SECTORES

En la Panamericana Sur se registró el despiste de un camión cisterna, además de que una roca cayó sobre otro, generando solo daños materiales. Ante la magnitud de la emergencia, personal de la Policía de Carreteras decidió cerrar la vía para evitar más incidentes y poner a buen recaudo a los transportistas y viajeros, mientras en la zona se generaba una larga fila de vehículos, entre camiones, buses, camionetas y carros.

Mientras tanto, un grupo de personas que buscaba llegar a sus destinos decidió continuar su viaje a pie, exponiéndose al peligro de deslizamientos de rocas de los cerros, pero a su vez aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades con la finalidad de que acudan con maquinaria pesada para realizar la limpieza de los huaicos.

Hasta el momento, las provincias de Caravelí y Camaná serían las más afectadas debido a la presencia de varios huaicos. Según reportes de los propios vecinos por redes sociales, se registró uno en La Planchada, donde el agua cargada de tierra y piedra bajaba hacia la Panamericana Sur.

Otro huaico se registró en el sector de Barranquilla-Pucchún. El ingreso del agua provocó el derrumbe de algunas viviendas rústicas, donde una mujer habría quedado atrapada, por lo que vecinos de la zona solicitaron ayuda de las autoridades.Mientras tanto, existe el temor de que se activen más quebradas en la zona y que sus casas se vean afectadas.

En el sector de San Gregorio, por la jurisdicción de Bandurrias, se dio cuenta del desplazamiento de lodo y piedras por las vías, generando alarma entre los vecinos, quienes solicitaron la presencia de Defensa Civil ante el temor que se registren daños en la zona.

En la ruta Atico-Cerro Arena hubo otro huaico, vecinos alertaron gran presencia de lodo, piedra y escombros que eran arrastrados hacia la Panamericana Sur, dejando a varios vehículos varados a la espera de maquinaria para retomar su viaje.

Residentes de La Florida en Caravelí también informaron el ingreso de un huaico, el material terminó en la carretera Panamericana Sur. Diferentes distritos de las provincias de Caravelí y Camaná soportaron calles inundadas, generando malestar entre los vecinos.

Mediante un comunicado de prensa, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), indicó en el sector Quebrada Honda, distrito de Ático, provincia de Caravelí se reportó daños a la infraestructura vial, debido a la acumulación de material rocoso sobre la plataforma de la vía. “El COER Arequipa realiza el seguimiento permanente de la emergencia y mantiene comunicación con el equipo técnico del distrito quienes se encuentran realizando la evaluación de la situación y la coordinación para las acciones correspondientes”, indicó el documento.