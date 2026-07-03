Este domingo 5, la ciudad de Piura gozará del Concurso Ecuestre Copa Quiñones 2026, uno de los eventos deportivos y familiares más importantes de la región, que reunirá lo mejor de la equitación, aviación y otras actividades para el público.

Este espectáculo, que no querrás perderte es organizado por la Fuerza Aérea del Perú, será a partir de las 9:00 a.m. en la Casa Oxígeno (detrás de la UNP) donde los competidores con sus saltos ecuestres tratarán de llevarse los primeros lugares.

Esta jornada ecuestre reunirá a destacados amazonas y jinetes de Piura, junto a delegaciones del Club Hípico Trujillo, Club Ecuestre Villa Milán (Chiclayo), Centro Ecuestre La Quinta (Cajamarca) y Club Hípico Militar (Sullana).

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EXHIBICIÓN

Además, disfrutarán de una mañana que hará vibrar los cielos de Piura con el paso de los aviones en una exhibición aérea, según señaló el Coronel FAP. Gonzalo Huanqui Valcárcel, quien invitó al público piurano a vivir esta fiesta.

Mientras tanto, Fernando Melgar Rivera encargado del concurso de Saltos Ecuestres enfatizó que Piura tiene jinetes que destacan en este deporte y que los niños, jóvenes y adultos podrán asistir siendo el ingreso libre.

Además, podrán disfrutar de una feria gastronómica y show en vivo con artistas como Six Pack, Mujeres en escena, y los DJ Hans y Caba, entre otros.