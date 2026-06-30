Todo un éxito constituyó la cuarta fecha del rally internacional Mobil Piura 2026, que tuvo como escenario los arenales de nuestra ciudad, con un despliegue noticioso en las diversas plataformas digitales que llegó al mundo, donde Piura se encumbró como el centro de la noticia para dar a conocer algunos de nuestros atractivos naturales.

El circuito Arena Piura fue el último tramo de la competencia automovilística, que se realizó por tres días en Piura, la próxima fecha será en la “Ciudad blanca” de Arequipa.

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ESPECTÁCULO

Fue un fin de semana lleno de velocidad, emoción y grandes batallas por las ciudades de Sullana y Piura, cuyas tripulaciones dejaron todo en la pista y que al final los competidores reconocieron este logro.

Los ganadores que subieron al podio fueron parte de esta gran fiesta del rally, que gracias a la pasión por los fierros hicieron de esta fecha una experiencia inolvidable con grandes desafíos, adrenalina y pura pasión.

Bajo un atardecer piurano, los arenales y los algarrobos de nuestra ciudad, el rally estuvo en la retina de las miles de personas.