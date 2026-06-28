Piura vive adrenalina pura con el Rally Mobil 2026, en su cuarta edición que se desarrolla por los arenales de Piura y Sullana con mucha velocidad, grandes saltos y acrobacia, tal como se demostró en el Shakedown.

Una gran fiesta que los piuranos vivirán también el día de hoy en el circuito Arena Piura, donde la acción estará presente en cada tramo con mucho polvo, pero con mucha emoción con los mejores pilotos nacionales y del hermano país Ecuador.

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COMPETENCIA

Ayer las competencias abarcaron los sectores de Pichones Bajos y Algarrobo Rey y un super prime en la ciudad de Sullana, donde los pilotos Juan Guerrero de Ecuador y André Martínez disputaban mano a mano la delantera del Rally, seguido de Alex Heilbrunn que busca acercarse a la cima del campeonato nacional.

Hoy estarán por las rutas de Tamarindo-Don Diego y la prueba especial en el circuito Arena Piura, para finalmente realizar la ceremonia de premiación.

En la partida simbólica del día viernes, el piloto Mario Hart hizo delirar a los piuranos con sus canciones, en una noche espectacular, en el inicio de la cuarta fecha del RallyMobil Piura 2026.

Los pilotos piuranos Jorge Bustamante y Yamil Suárez debutaron oficialmente en una competencia federada en la categoría UTV, representando a Piura.