El destacado piloto nacional André Martínez Merizalde, líder de la Copa Rally Mobil Perú, junto a sus compañeros Jorge Martínez Merizalde y Celestino Garrido del equipo de Tracusa Racing, estarán en la largada de la cuarta fecha en el Rally Mobil Piura.

André Martínez es una figura destacada del automovilismo, liderando campeonatos nacionales y logrando podios internacionales en el Campeonato Mundial de Rally, corre con su copiloto argentino Matías Aranguren en el grupo Rally 3.

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PILOTOS PIURANOS

Los jóvenes pilotos Jorge Bustamante y Yamil Suárez tendrán su debut oficial en competencias federadas en la electrizante categoría UTV y defenderán los colores de Piura en medio de un pelotón altamente competitivo que buscarán conquistar el norte peruano, como Alex Heilbrunn, los hermanos Eduardo y Carlos Castro Yangali, Tito Matos, entre otros.

Ayer se inició la competencia automovilística siendo dada la partida simbólica en Piura. El Rally Mobil Piura tendrá un recorrido total de 450.4 Km. de ellos 169,9 Km. serán de velocidad pura, fraccionados en 11 pruebas especiales.

Hoy estarán en la ruta entre la Represa San Lorenzo, Tambo Grande y Sullana, en el primer super prime junto a los mejores pilotos del país y destacados volantes de Ecuador. La prueba se cierra mañana por los caminos de Lancones, Tamarindo, Don Diego y el circuito Arena Piura.