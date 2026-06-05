Tres días de pura adrenalina vivirá la ciudad de Piura con la competencia del rally automovilístico, evento que congregará a destacados pilotos nacionales e internacionales.

Durante los días 26, 27 y 28 de junio, los competidores que ya confirmaron su participación André Martínez, Mario Hart, Samuel Dyer Copello, Alex Heilbrunn, Eduardo Castro, Aníbal Aliaga, Oscar Montes “Bravini”, tendrán una dura prueba en varios escenarios de Piura.

Además, está confirmada la presencia del piloto ecuatoriano Jackson Valdivieso, quien llegará con una delegación de pilotos más ranqueados de Ecuador, que enfrentarán exigentes rutas en Piura, Tambogrande y Sullana, poniendo a prueba su destreza, velocidad y estrategia.

De esta manera, la región reafirma su compromiso con la promoción del deporte, el turismo y fortalece su posicionamiento a nivel nacional e internacional y generará 2.5 millones de movimiento económico y lo verán 15 millones de personas, pues será transmitido en directo y a nivel internacional.

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COMPETENCIAS

La programación contempla pruebas libres, una largada promocional abierta al público en la Plaza de Armas de Piura y dos intensas jornadas de competencia que prometen atraer a miles de aficionados.

La expectativa del deporte de pernos y tuercas, toma carácter internacional con la participación de pilotos ecuatorianos de primer nivel, que elevará el nivel competitivo.

El gran cierre se realizará en la Arena, un espacio emblemático impulsado por el Gobierno Regional, considerado un escenario ideal para el desarrollo de actividades deportivas y eventos de gran convocatoria.

Aquí se llevará a cabo la ceremonia de premiación, poniendo broche de oro a una competencia que promete y que es esperada por los pilotos locales que también estarán en el punto de partida.

El lanzamiento oficial estuvo a cargo de piloto nacional Ramón Ferreyros, organizador de la prueba, Oscar Tuesta, Gerente de Desarrollo Social y Alcides Adriano Jara de DIRCETUR-Piura.