Los nadadores piuranos Carlos Ramírez Lizama y Alexander Rojas Ariza se adjudicaron medallas de oro, plata y bronce en el II Torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas 2026 desarrollado en Santiago de Chile.

Ellos fueron representando a la Selección Peruana de Natación a este evento deportivo y con su destacada participación lograron que nuestro país ocupe el segundo lugar en la competencia donde participaron 10 delegaciones de varios países.

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GANADORES

Alexander Rojas ganó plata en 100 espalda y bronce en libres, además logró medallas de plata en las postas 4 x 100 Libre y 4 x 100 Combinada.

Por su parte Carlos Ramírez se bañó de oro en 100 mariposa y dos medallas de plata logradas en las postas de 400 libres y combinado.

Un ejemplo digno de aplaudir por el esfuerzo, disciplina y compromiso de ambos deportistas, que dejaron en alto el nombre de nuestra región y lograron que Perú se ubique en el segundo lugar del pódium.