Se desarrolló con éxito la noche de gala de la tercera edición de los Premios Capemúsica 2026, organizada por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), que lo integran las sociedades de gestión colectiva: APDAYC, UNIMPRO y SONIEM, celebrando la excelencia y el trabajo de cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográfica

La escena más emotiva de la ceremonia fue la entrega del Premio a la Destacada Trayectoria Artística a Jesús “El Viejo” Rodríguez Núñez, músico y exdirector musical en múltiples temporadas de La Voz Perú y ‘Yo Soy’ de Latina, quien actualmente atraviesa una difícil enfermedad genética llamada Von Hippel-Lindau y está luchando contra cáncer renal bilateral. Rodríguez llegó a la premiación en silla de ruedas y fue ovacionado de pie por todos sus colegas musicales.

“Estoy muy contento y feliz de haber recibido este reconocimiento de la Cámara Peruana de la Música, siento que los músicos peruanos necesitan este tipo de premios para seguir creando. Fue muy emocionante ver a todo el público de pie, sentir el cariño de todos. No hay nada que me detenga, he tenido momentos difíciles de salud y aquí estoy listo para seguir. Siento que es importante el reconocimiento en vida antes que la gente se muera, actualmente me encuentro bien de salud, sacando adelante nuevos proyectos”, manifestó el músico.