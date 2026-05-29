Flor de Caña, reconocido como el ron más sostenible del mundo y el único con doble certificación Carbono Neutral y Fair Trade, anunció el lanzamiento de la sexta edición del Sustainable Cocktail Challenge 2026, una competencia internacional que viene realizando hace varios años e impulsa la coctelería sostenible y reúne a bartenders de más de 30 países.

Este año, Perú participará bajo el concepto “Road to La Amazonía”, incorporando por primera vez un enfoque especial en la promoción de insumos amazónicos sostenibles y el apoyo a productores locales. Para este 2026, la marca de ron invita a bartenders y mixólogos de todo el país a reinterpretar cócteles clásicos con una visión moderna y responsable, utilizando Flor de Caña como base e incorporando al menos un ingrediente amazónico obtenido de manera sostenible.

El ganador representará al Perú en la final global en Nicaragua y obtendrá el reconocimiento internacional como creador del cóctel más sostenible del mundo.

CALIDAD. Como ya saben, Flor de Caña es uno de los rones más premiados y sostenibles del mundo, con una historia ligada directamente al terruño volcánico del país. 135 años después, la marca sigue siendo pasión y visión de una familia, que lleva cinco generaciones al mando de la empresa. Esto permite que siga habiendo una supervisión directa del campo hasta la botella, manteniendo la calidad y el sabor a lo largo de estos años.

Han recibido numerosos premios alrededor del mundo, debido a la calidad de su portafolio de rones, los cuales son añejados naturalmente, sin azúcar ni ingredientes artificiales. Los productos de 12, 18 y 25 años, destacan por sus perfiles de sabor distintivos, y sus acabados suaves, mostrando en cada etapa y con cada botella, el compromiso de la marca con la excelencia.

AMAZONÍA. Esta edición en nuestro país, no solo lleva el nombre de la Amazonía, sino también su esencia. La gran final nacional se realizará en Laguna Azul, ubicado en la región de San Martín, llevando por primera vez la experiencia del concurso al corazón de la Amazonía peruana. Además, el certamen reforzará la visibilidad de productores amazónicos y promoverá prácticas responsables como la reducción de desperdicios y el uso consciente de ingredientes locales. “Con esta nueva edición queremos celebrar el talento de la coctelería en el Perú, la herencia de nuestra Amazonía y el legado de productores que impulsan una cadena más sostenible. El Sustainable Cocktail Challenge busca demostrar que cada cóctel puede convertirse en una experiencia con propósito e impacto positivo”, destacó Benjamín Mejía, Brand Ambassador de Flor de Caña.

Convocatoria. Asimismo, este año se suma el Club Sostenible, una iniciativa desarrollada junto a Arbio Perú, ONG liderada por mujeres y comprometida con la conservación de árboles y bosques en la Amazonía. A través de bares, restaurantes y hoteles de dónde provengan los participantes, podrán destinar un porcentaje de las ventas de cócteles al proyecto de conservación del bosque amazónico que protege Arbio en Madre de Dios.

Cómo participar al Sustainable Cocktail Challenge Perú 2026: La convocatoria se encuentra abierta desde mayo hasta el 31 de julio, a través de la web oficial de Flor de Caña Challenge. Para participar, los postulantes deberán registrarse en la web oficial de Flor de Caña Challenge y seguir los respectivos pasos para registrar su creación de cóctel clásico sostenible. Para más información visita la página web oficial www.flordecanachallenge.com.

Premios

Flor de Caña, es reconocido como uno de los mejores rones de América Latina. Ha ganado más de 120 premios internacionales desde el año 2000 siendo una de las marcas de ron más premiadas desde entonces.