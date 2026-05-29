La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se pronunció sobre el paro agrario y los bloqueos de carreteras registrados en diversas regiones del país. A través de un comunicado, el gremio empresarial señaló que las demandas del sector agrícola deben ser atendidas mediante el diálogo, aunque rechazó las medidas que afectan el libre tránsito y paralizan actividades económicas.

La organización destacó que la agricultura cumple un papel clave en la generación de empleo, el abastecimiento de alimentos y el desarrollo económico del país. En ese sentido, consideró necesario impulsar “soluciones viables, responsables y sostenibles” para fortalecer la competitividad del agro.

Asimismo, la Confiep exhortó a establecer espacios de coordinación entre el Estado, productores agrarios y otros actores involucrados, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan atender la problemática del sector. “Escuchar al agro, sí. Paralizar el país, no ”, remarcó el gremio en su pronunciamiento.

El gremio empresarial también afirmó que respeta el derecho constitucional a la protesta, siempre que esta se desarrolle de manera pacífica. Sin embargo, advirtió que los bloqueos de carreteras perjudican a millones de ciudadanos al afectar el transporte, el trabajo y las actividades cotidianas.

El pronunciamiento se da en medio de las protestas de productores de arroz y agricultores en regiones como San Martín, donde transportistas y pasajeros permanecen varados desde hace varios días en tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

ESCUCHAR AL AGRO, SÍ; PARALIZAR EL PAÍS, NO



La CONFIEP invoca al diálogo efectivo entre el Estado, los productores y los actores involucrados, a fin de construir soluciones mediante el entendimiento, la cooperación y el respeto a la ley, sin afectar el libre tránsito, el trabajo… pic.twitter.com/MNZ4wv1vsW — CONFIEP (@CONFIEP) May 29, 2026